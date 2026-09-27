Coco Luna representa a Venezuela en la franquicia de "Drag Race España"

El arte de la transformación de Venezuela sigue tomando terreno en Europa, esta vez con la participación de Coco Luna en la quinta temporada de "Drag Race España", que comienza este domingo 27 de septiembre.

Coco Luna en "Drag Race España"

Tras varios intentos, a Coco Luna se le da la oportunidad de ingresar a la competencia que conduce Supremme de Luxe, con la meta de ganar la primera corona para Venezuela.

Francisco Javier Salazar desde hace años da vida a Coco Luna, una talentosa performer, maquilladora y actriz.

Francisco forma parte de los muchos venezolanos que partieron a España en busca de mejores oportunidades, como la que ahora le llega con el reality que es la versión española de "RuPaul Drag Race".

El talento de Coco ha brillado no solo en España, como una gran artista, sino también en varios países como Colombia, Panamá y República Dominicana.

En un adelanto del show se ha visto a Luna realizando su entrada triunfal a taller de Drag Race, resaltando con orgullo su cultura venezolana, en especial sus raíces margariteñas.

Venezuela brilla en la escena internacional

Su participación marca una gran representación del país en el arte de drag, como lo han otras en el mismo reality: María Edilia, Mariana Stars y krystal Forever.

Luna enfrentará en el reality retos, competencias, lip sync y bailes, un escenario que la abrirá muchas oportunidades en el mundo como una gran artista del arte drag, hoy respetado y muy profesional en diversos países.

"Mucho se habla de mi, pero pocas me conocen. Estrellas hay muchas pero, luna solo hay una", es su mensaje de entrada a la competencia.