Cantante y locutora venezolana sufrió choque en la Cota Mil: "Peligrosa bajada"

La cantante y locutora venezolana Annaé Torrealba compartió en sus redes sociales el duro accidente de tránsito que sufrió el jueves 24 de septiembre en Caracas.

Choque en la Cota Mil

A través de sus historias de Instagram, la intérprete relató el delicado momento que vivió junto a su hija, Anastasia Bortolussi, en la avenida Boyacá (Cota Mil), donde varios carros impactaron por las fuertes lluvias que se vivieron en la capital.

Torrealba mostró los daños que sufrió su camioneta, la cual quedó bastante afectada en la parte trasera, con el parachoques completamente destruido.

“Fue horrible, fue un choque de seis carros y una moto. Es muy peligrosa esa bajada de la Cota Mil por Altamira cuando esta lloviendo”, comentó la artista.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales en por favor tomar acciones para evitar que esa parte de la Cota Mil sea tan peligrosa para los conductores.

Mensaje de Annaé

“No fue grave, pero alguna autoridad debería tomar acciones para evitar males mucho mayores. Tengo un pequeño latigazo en la espalda. Es importante el llamado para la incorporación de Altamira desde la Cota Mil, ya que genera muchos problemas”, señaló.

La nieta del fallecido cantante Juan Vicente Torrealba, agradeció a Dios por seguir con vida y que el choque no pasó a mayores.