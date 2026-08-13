Chelo Rodríguez: La actriz que marcó la época dorada de la televisión venezolana

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La muerte de Chelo Rodríguez conmocionó al medio artístico por haber sido parte de la historia de la televisión venezolana. A sus 84 años, no solo destacó como modelo, sino también como actriz al formar parte de grandes telenovelas de la época dorada.

Su paso por las producciones dramáticas dejó una huella imborrable con personajes que marcaron su carrera. La primera participación fue en Corazón de madre”; luego le siguieron La usurpadora (1971), Bárbara y La doña, todas de RCTV. Sin embargo, la gran oportunidad de Chelo Rodríguez llegó con Venevisión.

La telenovela que catapultó a Chelo Rodríguez

Para la década de los 70, la actriz venezolana pisó los pasillos del canal de la colina, donde selló su carrera con culebrones como La zulianita y su primer protagónico, Rafaela, junto a Arnaldo André, con las participaciones antagónicas de Haydée Balza, Ana Castell, Yolanda Méndez y Fernando Flores.

Aquella producción de 1977 escribió el nombre de Chelo Rodríguez en la cima de la fama internacional, pero su éxito no terminó allí; también tuvo sus créditos en las siguientes telenovelas:

Daniela - Verónica

Ana María - Ana María

María del Mar - María Celeste

Inmensamente tuya - Ivana

La revancha - Aurora

Mundo de fieras - Miriam de Palacios de Camaro / Raizza

Mujercitas - Leonora

Hechizo de amor - Adelaida de Sotomayor

El amor las vuelve locas - Marissa

¿Vieja yo? - Marisol Pérez de Martínez

Muerte de Chelo Rodríguez

El periodista Simón Villamizar, a través de la red social X, confirmó el fallecimiento de Chelo Rodríguez el miércoles 12 de agosto.

“Chelo Rodríguez, la actriz española-venezolana, protagonista de telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima”, informó.

Aunque no confirmó la causa de la partida, se conocía que Rodríguez, quien fue esposa del actor Orlando Urdaneta, presentaba un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Además, había enfrentado en privado una dura batalla contra el cáncer, sometiéndose a múltiples sesiones de radioterapia.