Elluz Peraza se pronuncia por la muerte de la actriz Chelo Rodríguez

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Tras la confirmación de la muerte de la actriz y modelo Chelo Rodríguez, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y recuerdos por los grandes proyectos que realizó en la televisión nacional.

Mensaje de Elluz

Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz y Miss Venezuela 1976 Elluz Peraza, quien escribió un mensaje de condolencias y destacó el gran talento de la artista.

"Trabajé con ella y la conocí un tanto. Compartimos momentos. Que Dios la reciba en su gloria, vaya en paz y que les otorgue consuelo a quienes la aman", escribió Peraza en un comentario.

Revelación de la noticia

La noticia de la partida de Chelo dejó al público impactado. Fue el periodista Simón Villamizar el encargado de revelar la información a través de su perfil oficial de X, la mañana de este jueves 13 de agosto.

"Chelo Rodríguez, la actriz española-venezolana, protagonista de telenovelas como "Rafaela", "La zulianita", "La loba" y "La Usurpadora", falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima", informó Villamizar.

Hasta el momento no se conoce de qué murió la artista, quien fue esposa del también actor Orlando Urdaneta y la primera top model en llegar a Venezuela proveniente de Galicia, España.