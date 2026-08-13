Muere Chelo Rodríguez: La gran primera top model en Venezuela

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Se ha confirmado la muerte de la actriz y modelo, Chelo Rodríguez, aquella belleza que llegó de España a Venezuela para consolidar una carrera en los medios nacionales.

Revelación de la muerte

La información fue confirmada por el periodista Simón Villamizar a través de la red social X, quien reveló que la artista murió el miércoles 12 de agosto.

“Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como "Rafaela", "La zulianita", "La loba" y "La Usurpadora", falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima", informó Villamizar.

Aunque no confirmó la causa de la partida, se conocía que Rodríguez, quien fue esposa del actor Orlando Urdaneta, presentaba un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Además, había enfrentado en privado una dura batalla de cáncer, sometiéndose a múltiples sesiones de radioterapias.

Chelo había aparecido en marzo de este 2026 en un video visitando un centro médico de Caracas, en el que le realizaban las radioterapias.

Consuelo “Chelo” Rodríguez deja un legado imborrable en la historia de la televisión venezolana, como una de las voces más fuertes.