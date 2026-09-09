Cantante y actriz venezolana se casará en España con conocido productor musical

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En España, medios de comunicación reseñan la venidera ceremonia que vivirá la actriz y cantante venezolana Alicia Banquez con el empresario Miguel Sierralta.

Una gran boda

El reconocido medio ¡HOLA! realizó un artículo anunciando que la boda será muy grande y que recibirá a grandes figuras de la música y del espectáculo madrileño para celebrar a los novios, quienes se comprometieron en mayo de 2025 durante un viaje a París, Francia.

¡HOLA! resaltó la historia de amor entre ambos, quienes llevan casi siete años de una estable relación que ahora se verá consagrada con el gran "Sí, acepto".

Será el 10 de octubre cuando Alicia y el productor de grandes estrellas como Paulina Rubio y Enrique Iglesias se casen en la iglesia San Jerónimo el Real.

"Daremos uno de los pasos más importantes de nuestras vidas: uniremos nuestras vidas ante Dios y por la Iglesia, algo que ninguno de los dos había hecho antes", comentó la pareja al medio de belleza, moda y realeza.

Años de relación y amor

Ambos aseguraron que han sido años de unión, sueños, proyectos, alegrías, aprendizajes y muchos momentos compartidos, por lo que están muy felices de llegar al altar.

Alicia Banquez es una cantante, actriz, coreógrafa y productora venezolana que comenzó su carrera en el programa "Fama, sudor y lágrimas" de Radio Caracas Televisión (RCTV).