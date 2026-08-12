El legado de la actriz Pierina España, que marcó la época de oro de la TV venezolana

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Adriana es la hija de la recordada y querida actriz Pierina España, aquella artista conocida por haber protagonizado importantes telenovelas como "Estefanía", la cual le hizo ganarse el cariño de los venezolanos gracias a un rol fuerte que luchaba contra la antigua Seguridad Nacional de Venezuela.

Pierina, lejos de la televisión

Adriana posteó un reciente video en su perfil oficial de Instagram hablando del paradero de su famosa progenitora, quien se alejó por completo de los reflectores y del set de grabación en el que trabajó por muchos años.

La mujer indicó que Pierina tomó hace mucho tiempo la decisión de retirarse del medio, lo que desencadenó una ola de rumores sobre si había abandonado Venezuela, si estaba enferma o si ya no era la misma artista de la época de oro.

Pero la verdad era otra: España decidió cambiar los aplausos del público por el amor de su familia, estar en momentos importantes de sus hijos, entre otras cosas.

“Aunque muchos pensaban que mi mamá estaba dejando atrás la mejor etapa de su carrera, ella realmente estaba construyendo lo que quería”, destacó.

Dicha decisión hoy hace reflexionar a su hija que el éxito no es el reconocimiento del mundo, sino el amor que se construye en silencio, en algo tan especial como el crecimiento de los hijos.

Legado en la televisión

Pierina se consolidó como una de las actrices con más temple de Venezuela, trabajando en éxitos como "Sangre azul", "Historia de tres hermanas", "El derecho de nacer", "Esmeralda", "La Zulianita" y "La hija de Juana Crespo", entre otras.

Sin embargo, en su momento de mayor fama y éxito, decidió retirarse de las cámaras de televisión para dedicarse de lleno a su familia.