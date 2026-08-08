José Luis Rodríguez ‘El Puma’ extiende condolencias a Messi tras muerte de su padre

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Conmovido por la pérdida física de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ dedicó un emotivo mensaje en su honor y en solidaridad con el futbolista.

Desde su cuenta de Instagram, el ídolo latinoamericano expresó su tristeza por la noticia y aclaró que, a pesar de no conocer en persona al ocho veces ganador del Balón de Oro, la muerte de su padre lo ha tocado.

“Mi madre tuvo 12 hijos, de un solo padre. Yo fui el último de los hijos, yo cerré la fábrica, pero sinceramente nunca conocí a mi padre; él murió cuando yo tenía seis años. Reitero, no lo conocí, y hubiese querido haber tenido un padre como el que nuestro querido Lionel Messi tuvo: ese hombre, aunque Lionel era pequeño, vio a un gigante en él, y así fue desde su comienzo hasta el final”, afirmó.

‘El Puma’ recalcó que Messi forma parte importante de su vida, demostrando su fanatismo por el argentino. Compartió haber celebrado sus goles y llorado en sus tristezas.

“Mi querido Lionel, lamento mucho tu pérdida, pero como no creo en la muerte, sé que todos nos vamos a ver después de que todo esto pase; mi familia y yo te queremos mucho. Que Dios te siga bendiciendo”, agregó para finalizar.

Muerte de Jorge Messi

En la mañana de este 8 de agosto, se informó sobre la muerte del padre de Lionel Messi. A través de un comunicado, el FC Barcelona le extendió sus sentidas condolencias al deportista, quien alguna vez formó parte de su plantilla.

“El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça, Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, se lee en el comunicado.

Complicaciones de salud y hermetismo en la familia Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario tras batallar contra una larga enfermedad. La familia optó por mantener bajo estricto hermetismo los detalles específicos del diagnóstico médico durante todo el proceso.

Mientras transcurría el Mundial 2026, saltaron a la luz pública las condiciones de salud del argentino; sin embargo, todo se manejó bajo estricta privacidad. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.