Barcelona se pronuncia sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi

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El mundo del deporte se siente golpeado este sábado 8 de agosto, tras la lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El deporte en pleno se ha volcado a brindar las condolencias a la figura del fútbol internacional, principalmente el club en el que más hizo historia: el FC Barcelona.

Desde la entidad culé, con la que Jorge compartió por mucho tiempo y con la que vivió momentos de todo tipo, se compartió un comunicado expresando el pésame a la familia Messi.

"El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca Lionel Messi y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", cita el comunicado.

Barcelona agradecido con Jorge Messi

En 2026 la opinión pública futbolera reconoce a Leo como la leyenda más grande que ha pasado como jugador en el club azulgrana, pero en gran parte también fue gracias a Jorge Messi, quien acompañó en esos primeros años cuando solo era un juvenil.

Ese detalle no fue dejado a un lado por el club en su mensaje de condolencias y decidieron recordar lo clave que fue el padre para que por muchos años el argentino luciera en el campo esa camisa.

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descansa en paz", agregaron.

A parte de Barcelona, otros clubes ya han apuntado también sus comunicados en solidaridad con Lionel Messi y su familia, en espera de algún pronunciamiento del propio futbolista de 39 años de edad.