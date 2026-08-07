FVF respaldó a Gianni Infantino con un comunicado oficial

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) era una de las que hasta la fecha no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la propuesta que encabezó Gianni Infantino de vender parte del producto del Mundial.

Lo cierto es que la espera terminó y el ente venezolano compartió su postura durante la jornada de este viernes 7 de agosto, días después que la propia FIFA diera marcha atrás.

El máximo ente del balompié criollo se unió a distintas organizaciones que rechazaron la propuesta de Infantino. En principio, la FVF quiso fijar su opinión clara a lo que se discutió estos días sobre la "FIFA Forward Enterprise (FFE)".

"Es menester de esta misiva hacerle saber que nuestra Asociación Miembro valora de forma positiva la decisión de dejar sin efecto un proyecto que generaba más dudas que certidumbres, de igual forma, rescatamos la importancia de la comunicación que su administración remitió a las 211 federaciones miembro para ofrecer disculpas y reconocer los desaciertos del proceso, lo que a nuestro juicio que demuestra la sindéresis requeridas para dirigir las riendas del fútbol internacional", cita el texto.

La FVF dio un espaldarazo a la FIFA

Ahora bien, pese a que apuntó su inconformidad con el proyecto, también aprovechó para reconocer el trabajo de Infantino y darle un apoyo a su gestión por 10 años al frente del máximo organismo del fútbol en el mundo.

"En la Federación Venezolana de Fútbol somos testigos directos de este cambio paradigmático. La evolución de nuestra estructura institucional, la mejora de nuestras instalaciones y el fortalecimiento deportivo que hemos consolidado proviene en gran medida del respaldo estratégico de la FIFA a través del programa FIFA Forward", apuntó el comunicado.

Que agregó: "con nuestro país elegido para el desarrollo del programa FIFA Talent Scheme y habiendo recibido asistencia de diversas áreas para el fortalecimiento de nuestros estatutos, normas y demás procesos internos".