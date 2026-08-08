¿Cuándo falleció el padre de Lionel Messi?

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Jorge Messi, padre y representante de Lionel Andrés Messi, falleció la noche del viernes 7 de agosto a las 22:00 horas local a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, donde permanecía internado tras batallar contra una larga enfermedad, confirmó la familia.

Don Jorge fue el pilar fundamental en la trayectoria del astro rosarino. Desde los primeros pasos de Lionel en las inferiores del club rosarino Newell’s Old Boys hasta su consagración mundial, asumió el rol de guía familiar y comandante de todas las obligaciones fuera del terreno de juego.

La clave del futuro de Messi

Su gestión fue determinante para el futuro del fútbol mundial. Cuando ningún club local garantizó el financiamiento del tratamiento hormonal que el joven Messi necesitaba, Jorge lideró las negociaciones con el FC Barcelona. Logró un acuerdo inédito para la época, asegurando no solo la formación y el tratamiento de Lionel con apenas 13 años, sino también vivienda, trabajo y estabilidad para la familia en Europa.

A pesar de ser el estratega comercial y el consejero detrás de la "marca Messi", Jorge siempre se caracterizó por su perfil bajo y un férreo silencio mediático. Acompañó a su hijo incondicionalmente en cada etapa deportiva, convirtiéndose en el sostén emocional en los momentos más complejos dentro y fuera de la cancha.

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