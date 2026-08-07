Argentina se pone del lado de Infantino mientras crece el rechazo internacional a la FIFA

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en la primera federación nacional en expresar públicamente su respaldo a Gianni Infantino en medio de las críticas que ha recibido el presidente de la FIFA por parte de diversas confederaciones y asociaciones de todo el mundo.

El apoyo llega en un contexto de intenso debate sobre la gobernanza del máximo organismo del fútbol internacional y tras la polémica que rodeó el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que finalmente fue retirada por la propia FIFA.

A diferencia de la postura adoptada por la UEFA y otros actores del fútbol mundial, la AFA decidió respaldar la gestión de Infantino, destacando los avances logrados durante la última década bajo su administración. Este pronunciamiento marca un contraste importante con el creciente número de voces que han cuestionado la dirección que ha tomado la FIFA en los últimos meses.

Comunicado de la AFA en respaldo a la FIFA