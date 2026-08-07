Argentina se pone del lado de Infantino mientras crece el rechazo internacional a la FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en la primera federación nacional en expresar públicamente su respaldo a Gianni Infantino en medio de las críticas que ha recibido el presidente de la FIFA por parte de diversas confederaciones y asociaciones de todo el mundo.
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El apoyo llega en un contexto de intenso debate sobre la gobernanza del máximo organismo del fútbol internacional y tras la polémica que rodeó el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que finalmente fue retirada por la propia FIFA.
A diferencia de la postura adoptada por la UEFA y otros actores del fútbol mundial, la AFA decidió respaldar la gestión de Infantino, destacando los avances logrados durante la última década bajo su administración. Este pronunciamiento marca un contraste importante con el creciente número de voces que han cuestionado la dirección que ha tomado la FIFA en los últimos meses.
Comunicado de la AFA en respaldo a la FIFA
En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente.
En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas.
Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones.
De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas.
Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte.
En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo", concluye el comunicado.