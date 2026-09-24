Candidata al Miss Venezuela 2026 revela que sufrió abuso sexual

La modelo venezolana, Sofía Fernández, recién coronada como Miss La Guaira y representante del estado en el Miss Venezuela 2026, decidió abrir una de las partes más dolorosas de su historia personal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven reveló que fue víctima de abuso sexual y habló por primera vez públicamente sobre las consecuencias emocionales que este hecho dejó en su vida.

Con un mensaje marcado por la vulnerabilidad, pero también por la determinación, Fernández explicó que durante mucho tiempo cargó en silencio con lo ocurrido y que llegó a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Llegué a un lugar muy oscuro”

La reina de belleza describió el impacto que tuvo la experiencia en su salud emocional y reconoció que llegó a pensar que no quería continuar con su vida.

“Llegué a un lugar muy oscuro, a una depresión tan profunda que por un momento pensé, creí, que ya no quería seguir viviendo. Pero sobreviví”, expresó.

Fernández aseguró que con el paso del tiempo logró comprender que lo sucedido no podía convertirse en una definición de quién es. En ese proceso, comenzó a separar la responsabilidad del agresor de su propia identidad y a recuperar la percepción de su valor personal.

“No fue mi culpa, no disminuyó mi valor, ni me quitó el derecho a ser feliz”, afirmó.

La modelo también compartió una reflexión desde su fe y manifestó que cree que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en una herramienta para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

¿Por qué nunca denunció?

Uno de los aspectos más contundentes de su testimonio fue la explicación sobre la imposibilidad de denunciar lo ocurrido en su momento. La joven aclaró que no se trató de falta de interés por obtener justicia, sino del miedo a que su historia no fuera creída.

Sofía decidió hablar ahora desde una perspectiva que, según explicó, no busca despertar lástima. “No hablo desde el victimismo, hablo desde la resiliencia”, señaló.

Su mensaje también estuvo dirigido a quienes puedan encontrarse en circunstancias parecidas. “Tu silencio no significa que consentiste, tu miedo no te hace débil y lo que te hicieron nunca será tu identidad”, expresó.

La representante de La Guaira reconoció que no puede cambiar aquello que le ocurrió, pero sí puede decidir qué hacer con su historia y qué significado darle a partir de ahora.

“Hoy elijo hablar”

En el texto que acompañó la publicación, profundizó en las razones que la llevaron a contar públicamente su experiencia.

Admitió que todavía existen partes de su historia que le resulta difícil poner en palabras, pero explicó que decidió hacerlo con la esperanza de que su testimonio pueda convertirse en compañía para otras mujeres. “No porque sea fácil, sino porque sé que puede tener un propósito”, escribió.

La joven también planteó que, si su experiencia consigue que al menos una mujer se sienta comprendida, acompañada o encuentre fuerzas para continuar, habrá valido la pena abrir una parte tan dolorosa de su vida.

Tras compartir su testimonio, Sofía Fernández recibió numerosas muestras de apoyo en la caja de comentarios. Amigos, seguidores y otras reinas de belleza se hicieron presentes para reconocer la valentía que tuvo al hablar públicamente sobre su experiencia.