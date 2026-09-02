Sofía Fernández es la representante de La Guaira en el Miss Venezuela 2026

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Sofía Fernández ganó la corona de Miss La Guaira 2026 la noche del lunes 31 de agosto, tras un espectáculo celebrado en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas en compañía y conducción del animador, Leo Aldana.

Detalles de la gala

Con dicha acreditación Sofía pasa a ser la tercera candidata oficial confirmada para competir en la próxima edición del Miss Venezuela; teniendo en cuenta que el estado Bolívar y el Distrito Capital, hicieron previamente sus ceremonias.

El espectáculo contó con la participación especial de Silvia Maestre (Miss Supranational Venezuela 2025 y Miss Supranational América 2026); junto a ella, Juan Carlos Da Silva (Mister Supranational Venezuela 2026) intervinieron en un conversatorio junto a las 12 competidoras para evaluar el desenvolvimiento y la oratoria de cada una.

Después de una emotiva apertura dedicada a La Guaira (a consecuencia del doble terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio) las Misses desfilaron ante el jurado calificador y el público asistente trajes de baño y alta costura, para luego recibir las bandas especiales y el llamado al Top 5 de la noche.

Tras ese anuncio las cinco semifinalistas enfrentaron la ronda de preguntas, quedando seleccionadas de la siguiente manera:

Miss La Guaira 2026: Sofía Fernández

1ª Finalista: Melani Martin

2ª Finalista: Alejandra Hurtado

3ª Finalista: Jeylimar Ragioneri

4ª Finalista: Yisderlis Pimentel

Perfil de la Ganadora

- Nombre completo: Sofía Valentina Fernández Mendoza.

- Edad: 22 años.

- Estatura: 1,80 metros.

- Origen: Nacida en Caraballeda, estado La Guaira (creció en Los Teques, estado Miranda).

- Profesión: Modelo, estudiante de Estudios Internacionales y cuenta con un diplomado en Biología Marina.

Sofía fue Virreina en el certamen internacional Reina Hispanoamericana 2025 en Bolivia y participó previamente en El Concurso by Osmel

Reconocimientos especiales durante la competencia: Mejor Pasarela, Miss Personalidad, y Miss Prensa. Este último título fue obtenido previamente en la presentación oficial a los medios de comunicación social del país celebrado en Belankazar.

El “Miss La Guaira” es un certamen dirigido y presidido por el empresario Félix Escobar; él en compañía de Génesis Núñez (Miss La Guaira 2025) hicieron la entrega oficial del título frente a invitados especiales, medios de comunicación social, y un notario público que veló por la transparencia de los resultados.