Diseñador asegura que Miss Venezuela no "tiene" dinero para pagar un vestido de gala

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El reconocido diseñador venezolano Gionni Straccia realizó unas recientes declaraciones sobre el certamen Miss Venezuela y Clara Vegas, quien próximamente estará partiendo a Puerto Rico para competir en el Miss Universo 2026.

Declaraciones de Gionni Straccia

El diseñador declaró que Clara Vegas le parece una mujer muy bella y preparada para darle una nueva alegría universal al país, título que no se gana desde el 2013 con Gabriela Isler.

Sin embargo, la polémica llegó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de vestirla en el Miss Universo, a lo que Gionni fue bastante duro y contundente.

Él aseguró que la organización, hoy dirigida por Nina Sicilia y Harry Levy, no tendría el dinero necesario para cubrir lo que cuestan sus vestidos.

“No hay presupuesto. Aunque ella me encanta”, reveló, soltando luego una gran carcajada.

Straccia es un gran experto en vestir reinas, fue el diseñador detrás de los vestidos ganadores de Dayana Mendoza y Stefanía Fernández en el Miss Universo 2008 y 2009, respectivamente.

El diseñador de las reinas

Además, vistió a muchas otras como Eva Ekvall, Vanessa Goncalves, Gabriela Isler, Irene Esser, Marelisa Gibson y Migbelis Castellanos.

El año pasado regresó al Miss Venezuela vistiendo a la representante del estado Amazonas, María Evangelista Alayón.