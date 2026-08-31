Daniela Sotillo es la Miss Distrito Capital rumbo al Miss Venezuela 2026

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La ganadora del certamen Miss Distrito Capital 2026 es Daniela Sotillo, quien fue coronada oficialmente el pasado sábado 29 de agosto en las inmediaciones del Salón de Eventos Belankazar.

Nueva reina en Caracas

Con este triunfo, Daniela se convirtió en la segunda candidata oficial confirmada para competir en la próxima edición del Miss Venezuela; luego de varias semanas de preparación y exhaustivos análisis liderados por un panel de especialistas y expertos que forman parte de la Organización Miss Distrito Capital.

La gala final se llevó a cabo bajo la competencia de 10 candidatas que fueron evaluadas en desfiles de opening, trajes de baño, y trajes de gala. Luego el grupo se redujo a cinco finalistas que fueron expuestas a una ronda de preguntas que ayudaron a determinar quién era la ganadora de la noche.

El espectáculo fue conducido por Yus Ramos y Andrea Molina (Miss Distrito Capital 2025); ellas llevaron la responsabilidad de narrar los hechos en el lugar mientras que Juan Carlos Da Silva (Mister Venezuela Supranational 2026) debutó como animador llevando las riendas del espectáculo gracias a una transmisión en vivo que la Organización Miss Venezuela presentó en su canal de YouTube.

Cuadro de Honor

Ganadora: Daniela Sotillo (quien también obtuvo las bandas especiales de Mejor Cuerpo y Miss Elegancia).

1era Finalista: Daniela Bastardo (ganadora de la banda Miss Amistad).

2da Finalista: Luisa Fernanda Guzmán (ganadora de Mejor Sonrisa y previamente electa como Miss Prensa).

3era Finalista: Charlotte Stenstrom.

4ta Finalista: Carmen Millán.

Perfil de la Ganadora

Nombre completo: Jhosennys Daniela Sotillo Siso.

Edad: 28 años.

Estatura: 1,74 metros.

Origen: Nacida en San Félix, estado Bolívar.

Profesión: Estudiante de Comunicación Social, modelo y maquilladora profesional.

Experiencia previa: Fue segunda finalista en el Sambil Model Venezuela 2017 y finalista de El Concurso by Osmel Sousa (región Sur Oriental) en 2018

El “Miss Distrito Capital” es un certamen dirigido y presidido por el empresario Radames Carneiro; él en compañía de Andrea Molina hicieron la entrega oficial del título frente a invitados especiales, medios de comunicación social, y un notario público que veló por la transparencia de los resultados.