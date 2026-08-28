Diana Silva podría ser Venezuela en el Miss Grand Internacional All-Stars

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En los últimos días se han disparado las alarmas sobre la posible participación de Diana Silva en la venidera edición de Miss Grand Internacional All-Stars 2026, a celebrarse a finales de año en Tailandia.

Posible participación de Diana Silva

Desde hace meses se viene manejando la idea de que Silva represente de nuevo a Venezuela en un certamen internacional.

Sin embargo, en los últimos días el rumor ha tomado fuerza tras unas fotografías de Silva muy al estilo miss de cabello armado, maquillaje glam y un vestido de color dorado que hicieron despertar las especulaciones de que Silva competirá en la final del 12 de diciembre, buscando ser la sucesora de la colombiana Vanessa Pulgarín.

Gran experiencia

Aunque Diana no ha revelado detalles, el público se encuentra emocionado por la posibilidad, tras su amplia experiencia en concursos como el Miss Venezuela 2022 y el Miss Universo 2023, en el que logró estar en el top 10.

Además, ganó el concurso Miss City Tourism World 2017 y fue top 8 en el concurso Miss Tierra 2018, celebrado en Filipinas.

La modelo había revelado que no estaba cerrada a la posibilidad de pisar de nuevo un escenario para mostrar la fuerza y estampa de la mujer venezolana.