Diana Silva podría representar a Venezuela en otro certamen internacional

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Para nadie es secreto que la Miss Venezuela 2022, Diana Carolina Silva, es una veterana en los certámenes de belleza y ha tenido la oportunidad de representar al país en el exterior. Ahora, en una reveladora entrevista, confesó que podría entrar en conversación para sumar a su trayectoria otro concurso.

En entrevista con el periodista Eduardo Andrés Muria, la modelo venezolana confesó haber estado en negociación con la Organización Miss Grand Venezuela para ser la primera representante del país en la edición All Stars del certamen tailandés.

A pesar de tener un amplio camino recorrido, no se sumó al reto porque quería dejar pasar la primera edición para conocer a fondo el proceso de evaluación y todo lo relacionado con el Miss Grand All Stars.

En su lugar, y después de conversaciones con distintas exreinas venezolanas como Ileana Márquez Pedroza, el comité seleccionó a Gabriela de la Cruz, quien clasificó al top 10 sin oportunidades de continuar en competencia.

Diana Carolina Silva / Foto: Luis Daniel Melendez

¿Estará Diana en el Miss Grand All Stars?

Diana Silva ha dejado clara su pasión por estar en una pasarela internacional y el orgullo de llevar la banda de Venezuela en cualquier escenario. Por esta razón, no descarta la posibilidad de estar en la segunda edición del Miss Grand All Stars.

Sin embargo, advirtió que, si la propuesta llega una vez más, lo pensará. Por su parte, la tripulante de cabina es una de las mejores cartas que podría tener la organización para este año en Tailandia.

Una plataforma renovada

El propietario del Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, reunió a reinas de años anteriores y de otras plataformas en un mismo escenario, en un formato renovado que ha captado la atención de los fanáticos.

La gran final se llevó a cabo el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, donde la colombiana Vanessa Pulgarín se impuso ante 56 candidatas. El Top 3 del concurso fue completado por la representante de Ghana (segundo lugar) y la de Vietnam (tercer lugar).