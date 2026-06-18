Sthefany Gutiérrez celebra sus raíces al elegir su equipo favorito del Mundial 2026

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Horas antes del compromiso entre Colombia y Uzbekistán, Sthefany Gutiérrez dejó claro cuál sería su selección en la jornada futbolística.

La modelo venezolana y exMiss Venezuela 2017 compartió un video en sus redes sociales en el que apareció luciendo con orgullo la camiseta de la selección cafetera, despertando la emoción de miles de seguidores tanto en Venezuela como en Colombia.

Sthefany Gutiérrez fiel a 'La Sele'

La también segunda finalista del Miss Universo 2018 eligió una de las camisetas más representativas del combinado colombiano: la número 7, perteneciente a Luis Díaz, figura del Bayern de Múnich y una de las grandes estrellas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Fiel a su estilo elegante y natural, Sthefany mostró un look relajado pensado para disfrutar del encuentro, combinando la camiseta amarilla con prendas casuales mientras modelaba frente a la cámara.

La jornada terminó siendo perfecta para la modelo, ya que la selección colombiana se impuso con autoridad por 3-1, resultado que desató aún más entusiasmo entre los aficionados que compartieron el contenido publicado por la venezolana.

La publicación no tardó en generar cientos de reacciones. Los seguidores dejaron múltiples mensajes celebrando verla defender los colores colombianos.

Frases como “Viva Colombia”, “Ella con la camiseta de Colombia es todo lo que está bien”, “Eso Colombia, tú sí sabes” y “Si ella apoya a la Sele, pues que viva Colombia” dominaron la caja de comentarios.

Sus raíces colombianas

El apoyo de Sthefany Gutiérrez a Colombia no es algo nuevo ni responde únicamente a una pasión futbolera. La exreina de belleza ha hablado en numerosas ocasiones sobre el vínculo especial que mantiene con el país gracias a su familia paterna.

Su padre, Yohan Gutiérrez, nació en Barranquilla y posteriormente emigró a Venezuela, donde formó su familia. La propia modelo ha contado que creció escuchando historias sobre la ciudad colombiana y manteniendo contacto permanente con las tradiciones de la familia barranquillera.

De hecho, durante su participación en Miss Universo 2018 llegó a mencionar públicamente que su padre había llegado a Venezuela procedente de Colombia y destacó la estrecha relación que siempre ha existido entre ambas naciones.

Por esa razón, cada vez que tiene oportunidad, Sthefany suele expresar con orgullo esa herencia familiar que la conecta directamente con la costa Caribe colombiana.

En 2019 realizó una visita a Barranquilla, ciudad natal de parte de su familia, donde confesó sentirse profundamente identificada con la cultura local.

Durante aquella estadía aseguró que desde pequeña siempre sintió una conexión especial con Colombia y reveló que incluso llegó a imaginar que, si no hubiese representado a Venezuela en concursos internacionales, le habría gustado hacerlo por la nación vecina.