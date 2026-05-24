Sthefany Gutiérrez se roba las miradas en el partido de Senadores de Caracas

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La presencia de Sthefany Gutiérrez en el Estadio Universitario no pasó desapercibida. La Miss Venezuela 2017 asistió al compromiso entre Senadores de Caracas y Samanes de Aragua para apoyar a su hermano menor, Camilo Gutiérrez, quien comienza a abrirse camino dentro del conjunto capitalino.

Desde las tribunas, la modelo venezolana siguió cada minuto del partido, demostrando que más allá de las pasarelas y los reflectores, la familia continúa siendo una de sus prioridades.

Su presencia llamó rápidamente la atención de los comentaristas del encuentro, quienes aprovecharon la ocasión para conversar con ella sobre el crecimiento deportivo de su hermano y el respaldo que recibe dentro de casa.

El apoyo de Sthefany Gutiérrez a su hermano

“Siempre estamos aquí por Camilo, para apoyarlo, para que siempre esté motivado y siga alcanzando sus sueños así como en algún momento mi familia me apoyó a mí”, expresó emocionada.

Durante la entrevista con Aquiles Estrada, Sthefany dejó claro que cada paso que da el joven pelotero es vivido intensamente por toda la familia Gutiérrez.

“Creo que cada turno al bate o cada out que toma Camilo lo vivimos con mucha emoción y bueno, creo que es el inicio de su carrera y que estaremos aquí por mucho tiempo hasta que Dios nos lo permita para seguirlo apoyando y verlo alcanzar sus sueños”, comentó.

La exreina de belleza también habló del rol protector que mantiene la familia con el adolescente, entendiendo que atraviesa una etapa importante tanto en lo personal como en lo deportivo.

“Pueden decir que es el consentido, que tiene mamitis… bueno, Camilo tiene mamitis, hermanitis, papitis, todo… pero siempre estamos con él, para guiarlo porque es un niño”, dijo entre risas.

Su afición por el beisbol

Aunque durante años ha estado ligada al modelaje y al entretenimiento, Sthefany aseguró que el béisbol se convirtió en parte esencial de su rutina familiar desde hace mucho tiempo.

“Ya sé muy bien del deporte porque Camilo juega béisbol desde que tiene año y medio, entonces me tuve que preparar mucho hace mucho tiempo y entiendo mucho el término, entiendo muchas cosas del béisbol, me gusta mucho”, afirmó.

La venezolana aseguró que el verdadero valor detrás del proceso deportivo de su hermano está en el acompañamiento constante y en la unión familiar que mantienen desde casa.

“Más allá del deporte, lo que vivimos en casa es ese apoyo, esa motivación y acompañar a mi hermano en todo su proceso de desarrollo en el béisbol”, agregó.

Camilo Gutiérrez comienza a abrirse camino en el béisbol venezolano

Con apenas 16 años, Camilo Gutiérrez empieza a ganar experiencia dentro de Senadores de Caracas, una organización reconocida por impulsar jóvenes talentos en el béisbol nacional.

El jardinero central ha llamado la atención por su disciplina, velocidad y proyección dentro del terreno, características que lo perfilan como una de las promesas emergentes de la pelota venezolana.

Su crecimiento ha sido seguido muy de cerca por su familia, especialmente por Sthefany Gutiérrez, quien ha estado presente en distintas etapas de su formación deportiva.

Desde sus primeros años en escuelas de béisbol menor hasta su llegada a un equipo competitivo como Senadores, Camilo ha contado con el respaldo constante de sus seres queridos.