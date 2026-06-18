Reina de belleza venezolana cancela viaje a EE. UU. por problemas de visado

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La Miss Charm Venezuela Anna Patricia Blanco Flores no puede viajar a Miami, Estados Unidos, donde estaba invitada para coronar a la Miss Charm Cuba 2026.

Problemas de visado para el viaje

La cantante que se encuentra en el país cumpliendo con compromisos como reina de la belleza internacional, había recibido la invitación hace días, comenzando un proceso de visado en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Sin embargo, la organización internacional confirmó que el documento no pudo ser emitido a tiempo, lo que obligó a suspender la visita programada de la criolla.

“La situación escapa al control de ambas organizaciones y está vinculada a las limitaciones consulares y a las recientes políticas migratorias estadounidenses”, dice parte del comunicado del certamen que se realiza de manera anual en Vietnam.

En este sentido, indicaron que Anna lamenta las limitaciones consulares, las recientes políticas migratorias estadounidenses y extiende un cálido cariño a todas las candidatas que compiten por el título de Miss Charm Cuba 2026.

Triunfo de Anna en Vietnam

Fue el 12 de diciembre del 2025 que la joven ganó el certamen en los estudios BHD de la ciudad de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, siendo la primera corona para Venezuela.

Desde entonces ha estado con una apretada agenda de eventos y actividades en el país asiático.

Además, viajó a Indonesia donde participó en la final de Miss Puteri Indonesia, en la que compartió con las reinas de Miss Internacional y Miss Supranacional.