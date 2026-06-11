Murió reina de belleza: pidió ayuda para poder costear tratamientos

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El pasado 9 de junio falleció Natalie Ng a los 51 años, concursante de Miss Hong Kong 1998, quien se encontraba hospitalizada desde el fin de semana por graves problemas de salud.

“Con tristeza y dedicación te contamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía, en un hospital, esta mañana”, reportó el comunicado de sus familiares.

Durante años, la reina de belleza batalló contra el cáncer de mama, el cual habría sido la causa de su fallecimiento. Asimismo, en sus últimos días de vida llegó a solicitar ayuda económica a sus seguidores tras documentar su largo proceso médico.

“Natalie fue ingresada en el hospital el domingo por la noche, la familia y los mejores amigos han venido a visitarnos en los últimos días. (...) En este camino anticáncer, ha sido fuerte y valiente; en un tiempo limitado, hizo un montón de cosas que ella no pensaba”, agregó la familia al escrito.

El adiós a una reina

Natalie Ng no solo destacó en los reinados, también lo hizo en la actuación, pero, sobre todo, logró construir una fuerte comunidad en redes sociales.

Sus fanáticos se han volcado en los comentarios de la publicación para dejar mensajes de condolencias, lamentos y cariño a sus seres queridos. De igual manera, los familiares de Natalie han agradecido las muestras de afecto.

No obstante, el medio artístico de distinto países que reconocen la trayectoria de Ng han compartido sus reacciones en el post. La exmiss deja dos hijas de apenas 11 y 9 años de edad.