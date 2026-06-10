Querida actriz venezolana estuvo al borde de la muerte por una peligrosa bacteria

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La actriz Marjorie Magri compartió un dramático episodio de salud que vivió hace cuatro años y que la obligó a regresar a Venezuela para recibir tratamiento médico.

Durante una sincera entrevista en el programa Sábado en la noche, la venezolana confesó que enfrentó una situación de vida o muerte debido a la presencia de una peligrosa bacteria en su organismo, un hecho que cambió por completo sus planes en el extranjero.

Sin un diagnóstico preciso

Mientras se encontraba en Miami, ciudad donde reside, Magri comenzó a manifestar síntomas alarmantes. A pesar de someterse a diversos estudios y consultas con especialistas médicos en Estados Unidos no lograron dar con un diagnóstico certero.

Tras la incertidumbre médica, a Marjorie le ganó la desesperación. Por su parte, su salud se deterioraba sin recibir el tratamiento adecuado.

La llamada que le salvó la vida

Ante la crisis, la actriz decidió consultar a su tío, quien ejerce como cirujano en Venezuela. Tras escuchar la descripción de los síntomas, el especialista identificó de inmediato que se trataba de la bacteria Staphylococcus Coagulasa.

El médico le advirtió sobre la gravedad de la situación, explicándole que una de las cepas que la atacaba era potencialmente mortal, por lo que le recomendó regresar a Venezuela para ser atendida de urgencia.

Marjorie Magri vence a la muerte

En su llegada al país, Marjorie Magri fue ingresada de emergencia en un centro de salud, donde permaneció hospitalizada durante dos meses. En ese período, recibió un tratamiento médico avanzado que logró eliminar por completo la infección de su organismo y salvarle su vida.

La artista admitió que desde aquel suceso no ha vuelto a Venezuela, aunque aseguró sus deseos de volver muy pronto a su tierra natal.