Eladio Lárez celebró sus 85 años: el icónico conductor de "¿Quién quiere ser millonario?"

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Para los venezolanos, el señor Eladio Lárez no solo dejó un gran recuerdo en la televisión nacional, sino también que se ganó a pulso el cariño y respeto de la gente con el programa “¿Quién quiere ser millonario?”, ese de preguntas y respuestas que era transmitido por Radio Caracas Televisión (RCTV).

Un cumpleaños lleno de amor

El abogado, empresario, comunicador y músico arribó el lunes 8 de junio a los 85 años, teniendo una íntima celebración al lado de familiares, que mostraron en redes sociales cómo se mantiene de activo.

Su hija, Daniella Lárez de Valentiner, posteó en Instagram un video del conductor soplando las velas de su pastel de cumpleaños junto a sus nietos, y Dora D’Agostino, su eterna compañera, esposa y amiga.

Eladio cantó el “Cumpleaños Feliz” en una versión en inglés y sopló una velita más, en un ambiente familiar en el que todos se mostraron muy sonriente por verlo tan emocionado por la vuelta al sol número 85.

Aunque en los últimos años ha estado lejos de la televisión y del ojo público, su reciente aparición mostró el cariño que tiene del público venezolano, que llenaron la publicación de su hija de hermosos comentarios.

“Feliz Cumpleaños Papi. Te amamos”, escribió Daniella en su perfil oficial de Instagram.

Una trayectoria de respeto

El conductor consolidó una carrera brillando en RCTV, canal donde comenzó como presentador de noticias y opinión, siendo años más tarde parte de la Dirección Informativa y la Presidencia Ejecutiva del canal.

Estuvo al frente de programas como “Alerta” y “¿Quién quiere ser millonario?”, este último con un éxito rotundo en la televisión nacional.