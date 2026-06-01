Rosmeri Marval y Arán de las Casas celebran el cumpleaños de su hijo con bonita temática

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Para los actores Rosmeri Marval y Arán de las Casas, no existe momento más especial que celebrar la vuelta al sol de sus pequeños hijos. Fue lo que sucedió con la fiesta de su primogénito, Ian Gael, quien arribó a los 7 añitos.

Festejo al estilo Pokémon en Caracas

Fue el domingo 30 de mayo que en el perfil de Instagram de Ian dieron un vistazo al festejo, con temática de la exitosa serie animada “Pokémon”. En las imágenes, se muestra como el pequeñito disfrutó de la fiesta, rodeado del amor de sus padres, hermana, familiares y amigos cercanos.

El niño que acumula 1,2 millones de seguidores, compartió un carrusel de fotografías, en la que aparece con una camisa negra con el logo de pikachu y un llamativo pastel, en el que predominaron los tradicionales tonos amarillo, azul, blanco y rojo de la franquicia japonesa.

“Pueden creer que ya cumplí 7años?? Pues así celebré y disfruté mi cumpleaños”, escribió el pequeñito en su perfil manejado por sus padres.

Para la celebración, Ian Gael recibió a sus amigos, regalos, comida, mucha diversión y el cariño de sus progenitores, quienes estuvieron al tanto de cada detalle.

Un hogar feliz

En las redes sociales Arán y Rosmeri siempre postean los momentos especiales con sus hijos, Ian y Arantza.

El primogénito de la pareja es un apasionado del deporte, presentando ya competencias infantiles de natación, llevándose los primeros lugares.