Rosmeri Marval aclara toda la polémica con Beatriz Valdés y Carolina Perpetuo

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, el nombre de la actriz y modelo venezolana Rosmeri Marval es centro de polémicas, por según haber criticado un video de la respetada artista Beatriz Valdés.

Fuerte tensión

Fue en redes sociales que corrió un mensaje posteado por un perfil falso de Rosmeri, escribiendo que las actrices no debían meterse en asuntos políticos y tildando a Beatriz de “romantizar problemas”.

“Nosotros somos actrices y no debemos meternos en política. Lo lamentó por Beatriz que ahora será señalada y polarizada. Yo en política no me meto, Beatriz debe dejar de romantizar problemas que no te competen”, se leía en la publicación del perfil falso.

El comentario despertó la molestia de varios internautas y hasta de figuras del entretenimiento nacional como Carolina Perpetuo, quien le dejó un fuerte mensaje a la antagonista de la exitosa serie de Venevisión “Somos Tú y yo”.

Perpetuo no se guardó nada para darle con todo a Rosmeri, utilizando palabras como “comiquita de actriz”, “Eunuca mental” y “Rabo de paja”.

La respuesta de Rosmeri Marval

Tras la intensa ola de comentarios y ataques en redes, la esposa de Arán de las Casas, decidió poner punto y final posteando en sus historias de Instagram un mensaje, lamentando los niveles de desinformación.

“La gente cree todo sin darse la tarea de al menos indagar si es algo real o no. Mi única cuenta es está y verificada. No hagan eco de algo solo para dañar”, escribió.

El perfil ya no se encuentra disponible en Instagram.