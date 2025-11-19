¿Recuerdas a 'El Chunior'? Emilio Lovera revive al icónico personaje de RCTV

Suscríbete a nuestros canales

La escena humorística venezolana se prepara para una sorpresa nostálgica, pues, el comediante Emilio Lovera relanza un espectáculo que revive lo mejor de su trayectoria con el regreso de su emblemático personaje 'El Chunior'.

Bajo el título "Emilio Retro", el show promete rescatar clásicos del sketch y combinar música, parodia y risas en formato único. La propuesta ya arrancó su gira nacional en noviembre de 2025.

'El Chunior' tiene una cita con la memoria venezolana

El espectáculo "Emilio Retro" surge del legado del famoso personaje 'El Chunior', que Lovera hizo popular en el suplemento humorístico Radio Rochela durante los años 80 y 90.

Esta nueva propuesta no se queda en recuperar al personaje y el comediante anunció que pondrá sobre escena canciones clásicas de la época de oro del humor junto a “cuñas publicitarias” y guiños a la cultura pop venezolana de antaño.

Gira nacional 2025-26: fecha y ciudades

La primera parada de "Emilio Retro" comienza este viernes 14 de noviembre en el Teatro Municipal de Puerto Cabello. Luego, el show se trasladará a otras ciudades: