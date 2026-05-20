El 80 cumpleaños de Cher: El tiempo no parece pasarle factura a la gran estrella

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Este miércoles 20 de mayo se encuentra de cumpleaños la cantante y actriz estadounidense Cher. Una vuela al sol muy especial para la intérprete de “Believe”, ya que llega a los 80 años, una edad que marca una historia llena de música, fama, hijos, parejas, divorcios y algunos escándalos.

Una estrella inconfundible

La ganadora de un Oscar a Mejor Actriz, se mantiene más vigente que nunca en la música y la industria del entretenimiento, siendo hace días una de las invitadas exclusivas de la Met Gala en Nueva York.

Además, en su vida sentimental se le ha visto muy feliz al lado del ejecutivo musical Alexander “AE” Edwards, con una diferencia de edad de 40 años y rumores de una posible boda, la cual sería la tercera para Cher.

La cantante comenzó su carrera musical a los 17 años, para años más tarde conocer a quien sería su esposo y compañero en la televisión Sonny Bono, con quien presentó el show “Sonny & Cher”.

Los demás es historia la artista logró imponerse en la industria por su belleza y estilo, siempre vestida de su gran amigo Bob Mackie.

Un éxito musical sin precedentes

Sus canciones son para muchos un símbolo de libertad y amor como "Strong Enough", "All or Nothing" "Dov'è l'amore " y “Believe”, esta último una de las canciones más importantes, con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La canción la convirtió en la artista femenina de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Además, dominó la lista del número uno en más de 23 países.

En el ámbito familiar, Cher tiene dos hijos, llamados Chaz Bono y Elijah Blue Allman.