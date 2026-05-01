Met Gala 2026: Fecha, invitados y temática, todo lo que debes saber

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La Met Gala es el evento donde todos quieren estar, pero solo unos pocos tienen el placer de ser invitados. Cada año el evento benéfico reúne a las celebridades más prestigiosas en una alfombra roja, y con una temática que cambia en cada edición.

El lunes 04 de mayo, personalidades del cine, la música, moda y deporte se darán cita en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Temática “Costume Art”

Para este año la temática es “Costume Art”, en relación con la exposición de primavera del Costume Institute. De acuerdo con información de Vogue, la muestra examina la importancia del cuerpo vestido dentro de la historia del arte.

Por otro lado, el dress code es “Fashion Is Art” o “La moda es arte”, en español, donde las figuras tendrán libertad de expresarse a través de sus vestuarios.

Invitados confirmados y rumores

La Met Gala 2026 tendrá como anfitriones Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour y Beyoncé, quien regresa después de 10 años al evento; su última participación fue en 2016.

Varios rumores aseguran que Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian, Bad Bunny, Dua Lipa, Billie Eilish, Lady Gaga, Rosalía, Harry Styles, Timothée Chalamet, Kendall Jenner y Sydney Sweeney, estará presentes en el evento, pero hasta el momento no hay nada certero.

Sin embargo, las celebridades confirmadas son: