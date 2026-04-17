La cantante Cher pelea la tutela de su hijo drogadicto

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La cantante Cher busca obtener la tutela de los bienes de su Elijah Blue Allman ante el Tribunal Superior de Los Ángeles; el hombre de 49 años ha batallado contra las adicciones desde hace tiempo.

Documentos obtenidos por Page Six este viernes 17 de abril, establece que la intérprete solicitó que el fiduciario Jason Rubin tome el control de las finanzas ya que no posee las condiciones para administrar su propio dinero.

Anual percibe 120 mil dólares de un fidecomiso que le dejó su padre. Esta es la segunda vez que Cher intenta tener la tutela de su hijo, fruto de su relación con Gregg Allman, quien murió en 2017, a los 69 años, a causa de un cáncer de garganta.

La cantante alega que “no tiene ningún concepto del dinero, es incapaz de administrar sus recursos financieros y es incapaz de resistir el fraude o la influencia indebida”.

Preocupación por la salud de Elijah Blue Allman

Elijah Blue Allman ha pasado por momentos críticos de su vida consecuencia de su situación de salud mental y abuso del consumo de drogas. En la actualidad, se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en el estado de New Hampshire.

Además, el hijo de Cher tiene dos casos abiertos en su contra por robo con allanamiento, daños a la propiedad, agresión simple, violación de libertad condicional y allanamiento de morada.