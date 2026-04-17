Natalie Portman está en la espera de su tercer hijo a los 44 años

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La noticia que está dando de qué hablar en las últimas horas ha sido la de la actriz israelí, Natalie Portman, quien anunció recientemente que está embarazada a sus 44 años.

La noticia ha generado sorpresa en el público y celebran la llegada del tercer hijo de la icónica estrella de Hollywood.

Natalie Portman consigue la calma

El anuncio hecho por Voici no podría ser más simbólico, pues, la artista consiguió la calma en su vida después de su tormentosa separación. Esto confirma que, apenas dos años después de su divorcio del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien comparte dos hijos, Portman está reconstruyendo su vida.

La ruptura, que se formalizó en 2024, estuvo rodeada de controversias y rumores, convirtiéndose en uno de los procesos personales más delicados para la actriz.

La actriz ha descrito este embarazo como una experiencia profundamente significativa. Ha confesado sentirse agradecida y consciente del privilegio que representa, especialmente por su cercanía al tema de la fertilidad desde su entorno familiar.

Incluso, dejó entrever que podría tratarse de su último hijo, lo que añade un matiz aún más especial a esta experiencia.

Su primer hijo con Tanguy Destable

El bebé será el primer fruto de su relación con el productor musical francés Tanguy Destable, con quien comenzó a vincularse en 2025.

La pareja ha mantenido un perfil discreto, pero sólido, lejos del ruido mediático. No obstante, ya están formando una familia fortalecida, con los hijos de Portman y los dos que comparte el productor con su exesposa Louise Bourgoin.