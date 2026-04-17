La final del Mundial 2026 al estilo del Superbowl: Coldplay será protagonista

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El Mundial 2026 no solo promete emociones dentro del campo, sino también un espectáculo sin precedentes fuera de él.

La FIFA confirmó que la banda británica Coldplay encabezará el primer show de medio tiempo en la historia de una final mundialista, marcando un antes y un después en la forma de vivir el fútbol a nivel global.

El fútbol adopta el formato del Super Bowl

Por primera vez, la final de un Mundial incorporará un espectáculo musical durante el descanso, una idea inspirada en el icónico medio tiempo del Super Bowl.

Esta decisión responde al objetivo de la FIFA de transformar el evento en una experiencia de entretenimiento total, capaz de captar audiencias masivas más allá del deporte.

El partido decisivo se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que será testigo no solo de la consagración de un campeón, sino también de un show pensado para hacer historia.

Coldplay, los arquitectos del espectáculo

La elección de Coldplay no es casual. La banda, liderada por Chris Martin, es reconocida por sus conciertos cargados de energía, efectos visuales y una conexión única con el público.

Además de encabezar el show, el grupo tendrá un rol clave en la curaduría artística del evento, participando en la selección de otros artistas invitados que compartirán escenario, aunque sus nombres aún no han sido revelados.

Las primeras informaciones apuntan a que el show podría extenderse más allá de lo habitual, incluso superando la duración de los espectáculos del Super Bowl, con una producción de alto nivel y múltiples artistas en escena.