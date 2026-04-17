Farándula

Hija de Alejandro Fernández fue operada de emergencia por peligroso diagnóstico

Camila Fernández atraviesa un episodio de salud complicado y se encuentra bajo observación médica

Por

Kleimar Reina
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 03:10 pm
Camila Fernández y Alejandro Fernández / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La hija de Alejandro Fernández, Camila, se encuentra atravesando un episodio de salud complicado por lo que fue hospitalizada de emergencia.

Su madre América Guinart compartió una actualización de lo sucedido con la cantante. Según cuenta, Camila Fernández presentó un fuerte dolor abdominal en la noche del miércoles que fue agudizando con otros síntomas como nauseas, dolor al caminar y vómito.

¿Qué tiene Camila Fernández?

De inmediato, la hija del Potrillo fue llevada a emergencias del hospital siendo hospitalizada por la gravedad de los síntomas. Los especialistas diagnosticaron a Camila Fernández con apendicitis, una inflamación aguda del apéndice, un pequeño saco adherido al intestino grueso.

La cantante de 28 años fue sometida a una cirugía para extirpar el apéndice inflamado y prevenir infecciones graves como la peritonitis.

Por medio de sus historias en Instagram, Guinart confirmó que se encontraba con su hija para atenderla. “Ya cuidando a mi bebé, cirugía de apendicitis de emergencia”, escribió.

Una posible pausa en su agenda

Tras la operación, la intérprete “Una Vida” deberá guardar reposo para su pronta recuperación, esto podría afectar su participación en “Juego de Voces”. Sin embargo, hasta el momento no hay una declaración oficial.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional keeneland meeting
Viernes 17 de Abril de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?