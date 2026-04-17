Hija de Alejandro Fernández fue operada de emergencia por peligroso diagnóstico

La hija de Alejandro Fernández, Camila, se encuentra atravesando un episodio de salud complicado por lo que fue hospitalizada de emergencia.
NOTAS RELACIONADAS
Su madre América Guinart compartió una actualización de lo sucedido con la cantante. Según cuenta, Camila Fernández presentó un fuerte dolor abdominal en la noche del miércoles que fue agudizando con otros síntomas como nauseas, dolor al caminar y vómito.
¿Qué tiene Camila Fernández?
De inmediato, la hija del Potrillo fue llevada a emergencias del hospital siendo hospitalizada por la gravedad de los síntomas. Los especialistas diagnosticaron a Camila Fernández con apendicitis, una inflamación aguda del apéndice, un pequeño saco adherido al intestino grueso.
La cantante de 28 años fue sometida a una cirugía para extirpar el apéndice inflamado y prevenir infecciones graves como la peritonitis.
Por medio de sus historias en Instagram, Guinart confirmó que se encontraba con su hija para atenderla. “Ya cuidando a mi bebé, cirugía de apendicitis de emergencia”, escribió.
Una posible pausa en su agenda
Tras la operación, la intérprete “Una Vida” deberá guardar reposo para su pronta recuperación, esto podría afectar su participación en “Juego de Voces”. Sin embargo, hasta el momento no hay una declaración oficial.