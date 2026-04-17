Arrestan al cantante D4vd por el caso de Celeste Rivas: lo que se sabe

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El mundo de la música y las redes sociales fue sacudido tras confirmarse la detención del cantante D4vd, una de las figuras emergentes más conocidas de los últimos años.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue arrestado en Los Ángeles por su presunta vinculación con la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández.

El hallazgo en el auto de D4vd

El caso se remonta al hallazgo del cuerpo de la joven, de 14 años, encontrado en estado de descomposición dentro de un vehículo registrado a nombre del cantante.

El automóvil había sido abandonado en una zona de Hollywood Hills y posteriormente remolcado a un depósito, donde un fuerte olor alertó a las autoridades.

La adolescente había sido reportada como desaparecida desde 2024, lo que intensificó la atención pública cuando se confirmó su identidad tras el descubrimiento.

Aunque el caso lleva meses bajo investigación, fue recientemente cuando las autoridades decidieron proceder con el arresto tras reunir nuevos elementos e indicios.

Una investigación llena de incógnitas

A pesar de la detención, el caso aún está lejos de resolverse. Hasta ahora, no se han presentado cargos formales ni se ha determinado públicamente la causa exacta de la muerte de la menor.

Las autoridades han señalado que el expediente será evaluado por la fiscalía, que decidirá los próximos pasos judiciales en los venideros días.

Por su parte, la defensa del cantante ha insistido en que no existe evidencia concluyente que lo vincule directamente con el crimen, subrayando que se trata de una investigación en curso.

El caso no solo ha tenido repercusiones legales, sino también mediáticas y profesionales. Tras conocerse la vinculación del artista con la investigación, varios proyectos fueron cancelados, incluyendo giras y compromisos musicales.