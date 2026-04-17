Victoria Beckham habla sin filtro sobre el conflicto familiar con su hijo

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Luego de una fuerte confrontación y revelaciones a través de redes sociales, Victoria Beckham rompió silencio sobre el conflicto familiar que protagonizó con su hijo Brooklyn, quien acusó a sus padres de ser manipuladores y tóxicos.

En una reveladora entrevista para The Wall Street Journal, la exintegrante de Spice Girls habló sin filtros de la situación, recalcando el amor que siente por todos sus hijos, fruto de su relación con David Beckham.

“Creo que siempre amamos muchísimo a nuestros hijos", sentenció en la entrevista. “Siempre hemos intentado ser los mejores papás que podemos ser”, justificó.

Victoria sostuvo que por tres décadas han estado en el ojo público, sin embargo, han hecho todo lo posible como familia para proteger a sus hijos. “Eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto", dijo para dar por terminada su postura sobre el conflicto.

Brooklyn Beckham cansado de sus padres

El hijo mayor de Victoria y David Beckham, ofreció en enero unas fuertes acusaciones contra sus padres en una publicación de Instagram que desató un torbellino de señalamientos a la familia del exfutbolista.

Brooklyn responsabilizó a sus progenitores de sabotear su noviazgo con Nicola Pelz y de difundir “innumerables mentiras” en los medios.

Aseguró que los famosos buscan mostrar una fachada de amor, unión y cariño que es totalmente mentira, ya que según solo destruye a personas inocentes, con el objetivo de quedar bien.

“Son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz. Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda”, comentó.

La postura de David Beckham

A través del programa financiero Squawk Box de CNBC, el británico de 50 años, se refirió sobre la influencia que tienen las redes sociales y el uso consciente que debe haber sobre ella.

Afirmó siempre estar concientizando sobre su uso y poder para bien o para mal, un hecho que ha experimentado con sus propios hijos.

“Lo negativo que hemos comentado sobre el acceso que tienen hoy los niños puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que utilizarlas con buenas intenciones", sentenció.