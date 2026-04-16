“Siempre tendrás 23”: el emotivo homenaje a Selena Quintanilla en su cumpleaños 55

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Este 16 de abril, Selena Quintanilla habría cumplido 55 años y, aunque el tiempo ha pasado, su recuerdo permanece intacto en millones de fans alrededor del mundo.

En redes sociales, el mensaje que más se repite es: “siempre tendrás 23”, en alusión a la edad en la que fue asesinada por quien era su presidenta del club de fans en ese entonces, Yolanda Saldívar.

El legado de Selena Quintanilla no se apaga

A más de tres décadas de su muerte, la llamada ‘Reina del Tex-Mex’ sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música latina.

Canciones como “Amor prohibido” o “Como la flor” continúan sonando y conquistando nuevas generaciones, consolidando un legado que trasciende con el tiempo.

Homenajes a la artista

Desde mensajes en redes hasta eventos y tributos, fans en distintas partes del mundo han recordado su vida y carrera, demostrando que su impacto cultural sigue vigente.

En lugares como Texas, su memoria se honra cada año con conciertos, exposiciones y vigilias que celebran su historia.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo, Selena, hoy cumples 55 años” y “23 años eternamente. Hoy cumples 55 añitos, Selena. Feliz cumpleaños hasta el cielo”, son algunos de los mensajes que han escrito en las cuentas de su club de fans.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

El 31 de marzo de 1995, la cantante Selena Quintanilla fue asesinada a los 23 años en un motel de Texas por Yolanda Saldívar, quien le disparó tras una discusión. La artista murió por una hemorragia masiva provocada por la bala, dejando un vacío en sus familiares y admiradores.

Su muerte causó un impacto global sin precedentes, pero también convirtió su historia en leyenda. Hoy, Selena sigue viva en su música y en el corazón de millones que no olvidan el día en que su voz se silenció demasiado pronto.