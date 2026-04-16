Miss Universe Puerto Rico rompe barreras e integra a una participante transexual

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La edición 2026 de Miss Universe Puerto Rico 2026 ya está dando de qué hablar, y no precisamente por los vestidos de gala o las pasarelas.

Este año, el concurso vuelve a escribir una página clave en su historia con la participación de Gabriel Rodríguez Velázquez, la segunda mujer trans en competir por la corona.

Representando al municipio de Cidra, su presencia no solo amplía la diversidad del certamen, sino que también envía un mensaje contundente sobre la evolución de los estándares de belleza en la isla.

Su propósito en el Miss Universe Puerto Rico

Para Gabriel Rodríguez Velázquez, su participación va mucho más allá de la competencia. Su objetivo es claro y solo busca visibilizar la importancia de la inclusión y los derechos humanos dentro y fuera del mundo de la belleza.

En una industria históricamente marcada por normas rígidas, su presencia representa un cambio significativo. No se trata solo de romper estereotipos, sino de abrir espacios para nuevas narrativas que reflejen la diversidad real de la sociedad.

El camino de Gabriel no ha sido sencillo. Tras la pandemia, atravesó una etapa emocional compleja que puso a prueba su fortaleza personal.

Sin embargo, un punto de inflexión llegó cuando fue seleccionada para una importante campaña publicitaria de calzado, experiencia que le permitió reconectar con su propósito y recuperar la confianza en sí misma.

Una artista completa que desafía etiquetas

Lejos de limitarse al modelaje, Gabriel ha construido una identidad multifacética. Es artista multidisciplinaria: escribe música, canta, actúa y también ha desarrollado una carrera en el modelaje.

Además, su pasión por el deporte la ha llevado a practicar tenis de mesa a nivel competitivo, formando parte de la federación de Puerto Rico, lo que demuestra una disciplina que trasciende los escenarios.