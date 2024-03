Miss Universo le cierra las puertas a las transexuales: “Ellas no son mujeres, se debe poner un orden”

La mañana de este jueves 14 de marzo la organización de Miss Universo Costa Rica compartió a través de un comunicado los preparativos para seleccionar a la mujer más de bella de ese país rumbo a la contienda universal a celebrarse en México, entre una de las reglas para esta edición 2024 es no aceptar la participación de mujeres trans.

La directora nacional del certamen, Yesenia Ramírez, indicó en el texto que está consciente que en los últimos años han participado en Miss Universo mujeres trans como Ángela Ponce y Marina Machete, que es la primera transgénero en llegar al top 20 de la contienda, pero que considera que no es una existe una igualdad.

“Esto yo quiero manejarlo de una forma muy sensible, por el respeto que se merece esa población. Para mí todos somos iguales y todos merecemos lo mismo, pero, en este caso específico, es de mujeres, y eso es algo que exige incluso el mismo pueblo. No es un tema nuestro, si es algo de hacer justicia a las mujeres”, manifestó la creadora de reinas.

Igualmente, la directora aclaró que no tiene nada en contra las mujeres trans o de la aceptación, sino que es un tema de orden. “Ellas merecen respeto nuestro, merecen el respeto de todos los costarricenses. No es un tema de discriminar, no es un tema de denigrar”, destacó.

No es la primera oportunidad que una directora nacional del certamen más importante niega la no participación de mujeres trans, la Miss Universo 1991, Lupita Jones, fue firme en su decisión de no utilizar la plataforma del concurso Mexicana Universal para la inclusión, que le valió muchos señalamientos de “transfobia”.