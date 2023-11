¡Bombazo! Cynthia De La Vega consuma su venganza contra Lupitas Jones (+Video)

Tras múltiples rumores y especulaciones que habían corrido en la prensa rosa mexicana sobre la franquicia de México en Miss Universo, Lupita Jones quien durante muchos años llevo las riendas del concurso logrando obtener dos coronas universales en el 2010 con Ximena Navarrete y 2020 con Andrea Meza, rompió el silencio y no se guardo absolutamente nada.

La situación comenzó cuando la mañana del lunes 20 de noviembre la organización Miss universo viajó con un grupo de candidatas a México para promocionar el certamen que se realizará el 2024, y durante un programa el empresario Raúl Rocha Cantú reveló que es el dueño de la franquicia para el país azteca.

Horas después del anunció se conoció de manera oficial que la exreina de belleza Cinthya de la Vega fungirá con el cargo de directora nacional para preparar a la candidata mexicana al certamen de belleza más importante del mundo, dando un golpe grande a Lupita con quien en el pasado tuvo fuertes problema por supuestos maltratos.

Ante las decisiones y noticias Lupita Jones no se quedó callada y durante una muy emotiva entrevista con el presentador y experto en concursos Lucho Borrego para el show “Siéntese Quien Pueda”, expresó su descontento por la manera como la organización Miss Universo hoy dirigida por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip le arrebató la franquicia a la cual por muchos años le dedicó su vida.

“La organización Miss Universo no me ha informado oficialmente nada, extraoficialmente me llegó una información de que este señor Rocha contrato una agencia de marketing para destrozar mi reputación, destrozar mi imagen utilizando muchos argumentos. Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le he hecho nada y sobre eso quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer”, expresó la Miss Universo 1991.

En la entrevista la hacedora de reinas confesó que su intención no era salir del concurso con un homenaje por todo lo alto, pero, si irse con una respuesta claro por parte de la organización a la cual durante años le dedicó trabajo, esfuerzo, risas, lágrimas y amor.

“No necesito bombos ni platillos, soy un director que se va, pero, si que me dieran la cara, que me la hablaran directamente y me dijeran; Lupita los intereses de la compañía van para otros lados y no formas parte de esos intereses, adelante”, añadió.

En otro video Lupita se mostró desgarrada y llorando muy fuerte por la decisión, sin embargo, aún en México la exreina tiene el concurso Mexicana Universal con las franquicias de Miss Internacional y Reina Hispanoamericana.