Mariam Habach asegura que una mano peluda le hizo la maldad a Diana Silva en Miss Universo

La noche final del Miss Universo 2023 realizada en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, ha dejado un sabor amargo en los miles de fanáticos venezolanos del certamen, por la no clasificación de la candidata criolla Diana Carolina Silva Francisco al top 5.

A través de las redes sociales cibernautas y especialistas en misses han comentado de todo sobre lo que fue el factor negativo, que consideran pudo afectar el pase de la tripulante de cabina de 26 años, entre ellos la Miss Venezuela Universo 2015 Mariam Habach, que no dudo en utilizar su cuenta personal de X para expresar lo siguiente.

“Algo que debo comentar porque si, quien le hizo el “copete” a Diana me la quiso dañar al final. No se quien lo hizo pero no fue la mejor decisión. Ella como estaba de estilismo estaba perfecta”, indicó la también modelo y odontóloga.

Cuando Silva salió en el desfile de traje de gala seguidores en redes expresaron su descontento con el cabello con comentarios como.

“Con el cabello recogido pudo haber llegado más lejos”, “Lo que no la ayudo fue el estilismo, pero ella lo hizo genial”, “Le falto asesoría buena, el cabello largo le quedaba hermoso en la preliminar pero ese peinado la jodió”, son parte de las opiniones.

De acuerdo con el portal de reinas de belleza venezolanas @tramoyauniversal el encargado del estilismo de Diana fue el colombiana miembro del equipo Muba, Juan Trejos.