Inaugurada la nueva clínica dental de la Miss Venezuela 2015 Mariam Habach en Las Mercedes

Dedicación, constancia y mucha pasión son tres palabras que definen a la Miss Venezuela 2015, Mariam Habach Santucci, quien a sus cortos 28 años se ha labrado un camino lleno de enormes éxitos como reina de belleza, modelo y ahora como una gran psicóloga y odontóloga, siendo está ultima causante de su nuevo proyecto llamado Unidad Odontológica Habach, ubicado en el Centro Financiero Madrid de las Mercedes, Caracas.

Un espacio que no solo ofrece exclusividad, confort y lujo, sino también un amplio abanico de cuidados para la salud bucal como odontología general, odontopediatría, medicina bucal, endodoncia, periodoncia, cirugía bucal, cirugía maxilofacial, ortodoncia, implantología, rehabilitación oral, estética dental, tomografía, panorámica, cefálica lateral y periapicales.

Durante una exclusiva entrevista para nuestro medio Meridiano la oriunda del Tocuyo, estado Lara confesó que el proyecto tenía tiempo planificado, en construcción, ideas y requisitos para lanzarlo al mercado y que todo el país pudiese tener la gran oportunidad de ser atendido en un lugar altamente capacitado en salud bucal.

“Mi Unidad de Odontología es totalmente especializada en la salud de las personas, no estoy yo sola, trabajo con grandes especialistas. Hace mucho que estaba listo, pero, no quería inaugurar y que faltaran cosas. Me tomé el tiempo para hacerlo en el momento adecuado y sin darme cuenta, abrí el 21 de octubre y por coincidencia es la misma fecha que me gradué como odontóloga”, expresó la rubia de 1.80 metros de estatura.

En este sentido, Habach que cuenta con una gran popularidad en Venezuela por su destacada participación en el Miss Universo 2016 celebrado en Filipinas, donde ganó los premios de Miss Flawless of the Universo o mejor en traje de baño y Miss Phoenix Elegancia, expresó que sin el apoyo de sus padres Antonio Habach y Pasqualina Santucci, nada fuese posible.

“Todos los padres brindar por el bienestar de sus hijos para que crezcan, y fue lo que hicieron mis padres, impulsarme en mi consultorio y yo tuve mi trabajo que fue estudiar, graduarme y ser constante en lo que realmente quería”, aseveró la también modelo.

Igualmente, confesó que un gran arquitecto plasmó todas las ideas que tenían en su menta para su centro odontológico y ofrecer a los pacientes desde que llegan al centro soluciones, tranquilidad, beneficio y comodidad.

“Cada detalle es fundamental, lo que yo quería era que cada persona que visite el lugar se sienta cómodo, tranquilo y respire paz. Estamos cuidando todos los detalles para lograr la excelente en la clínica”, aseveró.

Mariam, también confesó que su carrera de modelo sigue totalmente activa, y que no se cierra las puertas en participar en un certamen de belleza internacional para demostrar su fuerza, integridad e inteligencia, que tal vez antes no poseía por participar tan joven el concurso de belleza más importante del país.