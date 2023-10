La Miss Venezuela 2015 Mariam Habach dejó “hecha polvo” a una seguidora por “salía”

Recientemente, la Miss Venezuela 2015 Mariam Habach, cumplió su sueño al inaugurar su primera clínica odontológica llamada Unidad Odontológica Habach, y que está ubicada en una exclusiva zona de la capital. En su rol como directora, odontóloga y jefa clínica, la modelo quien se graduó hace un año como profesional en el área, cuenta con un equipo en cada rama de la odontología que junto a ella trabajará para ofrecer un buen servicio a los pacientes.

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Habach habló de las dificultades que enfrenta para poder sacar adelante su negocio. “Son muy neutrales en este momento; todo comienzo es difícil. La situación del país no es muy favorable, pero despierto todos los días para trabajar y seguir preparándome. Doy lo mejor de mí todos los días y lo hago con amor”, respondió, dejando por sentado que seguirá luchando para continuar cumpliendo su sueño.

Sin embargo, nunca falta un criticón, y es que, en una de sus publicaciones en la misma red social, una seguidora alegó que abrió su clínica gracias al dinero de sus padres. Como era de esperarse, la guara le dio hasta para llevar y destacó que sin trabajo y disciplina no se puede lograr nada. “Ahora, de qué vale tener dinero y no tener las ganas de superación, iniciativa, inteligencia, agradecimiento, disciplina y disposición. Tus papás te pueden montar el negocio de tus sueños pero si TÚ no lo construyes y lo trabajas, el dinero no te sirve nada”.

“Aquí hay más que dinero amiga, vi toda mi vida a mis padres trabajar como burros día y noche para darle lo mejor a sus 3 hijos hasta el día de hoy. Eso no lo entenderás jamás, es demasiado. La unidad tiene las puertas abiertas para ti y para tu familia, saludos”, remató la empresaria. Cabe destacar que, este mensaje junto a su respuesta fue posteado en las historias y así exponer con más personas el discurso con el que batió a la seguidora, que además consiguió cientos de ‘likes’.

Recordemos que, el 24 de octubre de 2022, la tocuyana celebró que se había graduado en Odontología y manifestó que desde pequeña siempre supo que quería ser “la que arregla los dientes”, al salir del bachillerato tenía como opción esa carrera y Psicología (carrera que también estudió). Tuvo que mudarse de estado para poder comenzar a estudiar, un proceso que tardó 10 años en conseguir debido a su paso por el Miss Venezuela en el 2015, su mudanza a Estados Unidos y la pandemia del 2020.