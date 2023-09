Mariam Obregón habla sin pudor alguno de sus intimidades sexuales (+video)

Los seguidores de la influencer venezolana Mariam Obregón quedaron con la boca bien abierta luego de escuchar una picante entrevista en la cual habla sin pelos en la lengua confesó lo que más le gusta hacer con los hombres en el acto sexual.

Obregón hizo la polémica revelaciones sobre su vida sexual en una entrevista junto a la Jessica Pereira y su espacio Jessica en Punto, en el cual confesó que le gusta dar el beso negro y mover la fibra de vulnerabilidad de los hombres.

“Yo he hecho el beso negro, me gusta que eso es la vulnerabilidad del hombre y a mí me gusta atravesar esos espacios que nadie quiere que se atraviese”, indicó la creadora de contenido.

Igualmente, confesó que sus relaciones siempre han terminado por situaciones normales y no por infidelidades, como su relación con el también creador de contenido y símbolo sensual de OnlyFans, Pepe Goitia.

“No tengo una rabia contra él, habría que ver cómo está el después de lo que paso, porque me dijo de seguir. Pero, de verdad no le guardo rencor a ninguno a mis parejas”, indico obregón de 23 años.

La situación entre Pepe y Mariam comenzó tiempo después de su separación, cuando la zuliana confesó que en su tiempo juntos no tuvo satisfacción sexual ya que, según ella, para ese momento Pepe estaba muy “deprimido”,

En este sentido, confesó que está por abrir un restaurante de comida venezolana en la ciudad de Medellín, Colombia y que está en la construcción de una casa en el municipio de Guatapé, Colombia.