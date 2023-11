Lupita Jones le tira pestes a la duela de Miss Universo (+Declaraciones)

La gala final de Miss Universo 2023 ha dejado un sabor amargo en varios países por la no selección de sus candidatas, es ahora el caso de la Miss Universo 1991 y directora nacional de México Lupita Jones, que tras la final del certamen se le fue encima a la dueña del concurso, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

A través de un live Jones no se guardo nada y confesó que desde su llegada a El Salvador fue un completo desastre lo que vivió por parte de la organización, que no le ha dado respuestas si la franquicia de Miss Universo México continúa bajo su poder.

“El lunes que llegué a El Salvador le dije a la directora de franquicias el por qué no me habían contestado nada. Y me dijo Lupita no tenemos nada firmado para México el año que entra”, destacó.

Y es que, desde hace vario meses se viene corriendo el rumor que la organización no renovará la licenciada del concurso a Lupita y sería el empresario Raúl Rocha cantú, muy amigo de la presidenta de Miss Universo, el nuevo tenedor.

En este sentido, Lupita abordó la noticia de que México será sede de Miss Universo el próximo 2024, enviando un mensaje claro y contundente.

“Mucho cuidado a todos los inversionistas que estén interesados en ser parte de esto en México, porque ya sabemos que el “dueñe” del concurso esta en bancarrota. Y además, hay muchas notas que lo acusan de fraude en distintas situaciones” expresó Lupita.