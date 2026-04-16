Paciencia en Queens: Steve Cohen pide calma tras la séptima derrota al hilo de los Mets

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A pesar de que los nubarrones se asientan sobre el Citi Field, el propietario de los New York Mets, Steve Cohen, ha decidido no apretar el botón de pánico. Tras la reciente derrota por 2-1 ante los Dodgers de Los Ángeles —un resultado que extendió la racha negativa del equipo a siete tropiezos consecutivos—, el magnate recurrió a sus redes sociales para ofrecer una perspectiva más amable de la situación.

Cohen destacó lo que él denomina "brotes verdes", pequeños indicios de mejoría que, a su juicio, sugieren que el equipo está cerca de romper la mala racha. "A nadie le gusta perder, pero vi señales positivas esta noche", compartió en su cuenta de X, tratando de inyectar confianza en una base de aficionados que empieza a perder la paciencia.

Los destellos individuales de la jornada

En su análisis, el dueño de los Mets puso nombre y apellido a los puntos brillantes del encuentro del martes:

Francisco Lindor: El campocorto parece estar despertando con el madero, sumando dos imparables que incluyeron un cuadrangular solitario.

Bo Bichette: Cohen subrayó un doble al jardín izquierdo, destacando un cambio positivo en su tendencia reciente de batear hacia la banda contraria.

Juventud y pitcheo: El propietario elogió el "hit de calidad" del prospecto Carson Benge y, especialmente, la labor monticular de Nolan McLean , quien entregó una apertura de siete entradas sólidas.

Progresión médica: Una de las mejores noticias fue el avance de Juan Soto, quien ya ha comenzado su progresión de carrera en las bases, acercando su esperado regreso al lineup.

El fantasma de los ponches y la presión

Sin embargo, los datos fríos cuentan una historia más complicada. Nueva York tiene ahora un récord de 7-11 y el equipo ha caído en un bache ofensivo preocupante, acumulando al menos 10 ponches en cuatro partidos consecutivos. La frustración alcanzó su punto máximo en la novena entrada ante los Dodgers, cuando, con el juego por una carrera, Bichette, Jorge Polanco y Francisco Álvarez fueron retirados por la vía del ponche de forma sucesiva.

El mánager Carlos Mendoza reconoció que el aspecto mental está jugando un papel crucial en este bache: "Es fácil presionarse demasiado cuando las cosas no salen. Hay que volver a los fundamentos y recordar qué es lo que te llevó a este nivel. Lo último que debemos hacer es entrar en pánico e intentar hacer de más", señaló el estratega.

Una inversión millonaria en el sótano

La situación es especialmente llamativa debido a la agresiva reconfiguración que los Mets realizaron durante la temporada baja. Con la incorporación de figuras de la talla de Bichette, Marcus Semien, Luis Robert Jr., Freddy Peralta y Devin Williams, las expectativas eran de dominio absoluto.

No obstante, la ausencia de Juan Soto por una lesión en la pantorrilla desde el 3 de abril ha sido un golpe devastador; desde ese día, el equipo ostenta una marca de apenas 3-7. Actualmente, los de Queens ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, una posición incómoda para la nómina más ambiciosa de la liga, pero que Cohen confía en revertir pronto con un mensaje final para la grada: "¡Aguanten, aficionados, vamos a darle la vuelta a esto!".