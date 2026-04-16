Estrella de la música es hospitalizada por picadura de araña venenosa

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Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue mordida por una araña venenosa antes de una presentación en México, a pesar del incidente cumplió con su agenda programada.

La agrupación se encuentra en la capital azteca como teloneros de la gira de AC/DC. Sin embargo, un encuentro con la muerte nubló su estadía en Ciudad de México.

La estrella de la música recibió atención médica inmediata luego de que el veneno de la araña se extendió a su pierna, poniendo en peligro su integridad. “Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló en una publicación.

Vocalista de The Pretty Reckless en peligro

Según comentó Momsen, la picadura ocurrió previo a una actuación en el Estadio GNP Seguros, por lo que fue auxiliada por los especialistas, quienes aplicaron una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

Además, compartió en redes sociales una fotografía de la zona afectada donde se puede apreciar que la picadura le originó una inflamación y manchas rojas.

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema, así que tuve que ir con los increíbles doctores en México para que me pusieran una inyección bastante fuerte antes del show de anoche… ¡súmenlo a la lista!”, escribió en la descripción.

Picadura de Taylor Momsen / Cortesía

Anteceden de picaduras

En 2024, Taylor Momsen fue mordida por un murciélago durante un performance en Sevilla, España, y requirió tratamiento antirrábico para prevenir la rabia.

“Momento de rock and roll. En Sevilla, durante Witches Burn, un murciélago se aferró a mi pierna, en el momento yo estaba cantando y no tenía idea hasta que el público empezó a gritar y señalar… sí, me mordió”, relató en aquel momento en sus plataformas digitales.