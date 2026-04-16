Actriz y sex symbol de los 90 incursiona con contenido exclusivo en OnlyFans

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Shannon Elizabeth, conocida por ser una de las sex symbol de la década de los noventas por su personaje en American Pie, anunció la apertura de su cuenta de OnlyFans.

A sus 52 años, la actriz que dio vida a Nadia, emprende un nuevo camino en una de las plataformas más poderosas en la actualidad. Esta decisión surge después de años de control de otros sobre su vida, ahora tomará las riendas de su propia vida.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi audiencia, crear en mis propios términos y simplemente ser libre. De verdad creo que este es el futuro”, comentó en una entrevista con People.

La elección de la página azul para su contenido responde a una necesidad de mostrarse sin censura. “OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada detrás de cámaras, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite”, afirmó.

Shannon Elizabeth convertida en una sex symbol

La actriz Shannon Elizabeth construyó una sólida entorno a su personaje de Nadia en American Pie, un rol que la catapultó como una sex symbol de la época, alimentado por la narrativa de la película de 1999.

Con una propuesta jocosa, un grupo de amigos del instituto con la misión de perder la virginidad antes de graduarse, donde Nadia una estudiante de intercambio con una belleza incomparable se convierte en la fantasía de los protagonistas.

Años más tarde reconoció que había una gran diferencia entre el personaje y ella. “Para mí era solo un rol. Pero incluso en mi vida real, simplemente no soy la chica a la que le gusta estar desnuda, nunca. Me siento muy vulnerable”, sentenció para Entertainment Tonight.