Christian Nodal es robado por su propio padre y pierde el control de todo

Suscríbete a nuestros canales

Como si no fuera poco todo el escándalo que ha enfrentado Christian Nodal en las últimas semanas, ahora se le suma otro e involucra a su familia.

Pese al éxito que ha obtenido en su carrera, Nodal ya no podrá gozarlo plenamente tras dejar de ser el dueño legal de su nombre artístico y su marca, los cuales ahora le pertenecen nada más y nada menos que a su padre Jaime González.

Origen del conflicto de Christian Nodal

El trasfondo de esta situación se remonta a los inicios de la carrera del mexicano, cuando aún era menor de edad. En ese momento, el registro de su nombre quedó bajo la gestión de su entorno familiar.

Con el paso del tiempo y tras cumplirse el periodo legal de vigencia, el trámite debía renovarse. Fue entonces cuando su padre tomó la iniciativa y aseguró nuevamente la titularidad de la marca, dejándolo fuera del control directo.

Estos registros se renuevan cada 10 años y, quien figura como titular, en este caso Jaime González, tiene todos los derechos sobre su monetización, desde ingresos por sus presentaciones hasta otro tipo de producto que derive del cantante mexicano.

Además, depende de los acuerdos legales con el titular, no puede usar su nombre libremente y también sufriría un impacto directo en su branding.

Ruptura familiar y señales que no pasan desapercibidas

Más allá del ámbito legal, el conflicto ha dejado huellas visibles en el entorno personal de Nodal. Las redes sociales se han convertido en el primer termómetro de la tensión y se percataron que Nodal dejó de seguir a sus padres y a miembros cercanos de su familia.

Estas acciones, aunque silenciosas, han sido interpretadas por sus seguidores como una confirmación de un distanciamiento profundo.

El problema no termina ahí. Este episodio se suma a otros pleitos legales que enfrenta el artista, incluyendo disputas con su antigua disquera por derechos de autor y regalías de sus primeros trabajos musicales.

Nodal responde

La magnitud del problema quedó reflejada en una declaración del propio cantante que rápidamente se viralizó donde reconoce que no es dueño de su nombre, su marca ni su música, y que lo único que realmente le pertenece es su voz.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo de mi voz”, escribió en Instagram.