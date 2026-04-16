Arrestan a actor de “Los Juegos del Hambre” por intento de homicidio

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El universo de “Los Juegos del Hambre” vuelve a ser tendencia, pero esta vez lejos de los cines. El actor Ethan Jamieson, quien participó en la popular saga, fue arrestado en Estados Unidos.

El intérprete enfrenta cargos graves tras un incidente ocurrido en Carolina del Norte, donde presuntamente habría utilizado un arma de fuego contra varias personas.

Acusaciones al actor de "Los Juegos del Hambre"

De acuerdo con los reportes, el actor de 27 años fue detenido luego de un incidente ocurrido el 8 de abril. Las autoridades lo acusan de tres cargos de agresión con arma mortal con intención de matar.

Según la investigación, el ataque habría involucrado un arma semiautomática y estuvo dirigido contra tres personas. Aunque no se reportaron víctimas mortales, la gravedad de los cargos elevó el caso a un nivel crítico dentro del sistema judicial estadounidense.

Un pasado que vuelve a perseguirlo

Este no sería el primer problema legal de Jamieson. En 2025 ya había sido detenido por otro incidente relacionado con la autoridad, lo que añade peso a la situación actual.

Aunque su participación en “Los Juegos del Hambre” fue breve, formó parte de una de las franquicias más exitosas del cine moderno, protagonizada por figuras como Jennifer Lawrence.

En esta oportunidad, Ethan continuará arrestado hasta el 30 de abril cuando se celebre su próxima comparecencia, pues, le fue negada la libertad bajo fianza tomando en cuenta la gravedad de los cargos.