Captan a hijo de Pepe Aguilar fuera de control en el aeropuerto de México

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Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, fue abordado por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde mostró una actitud hostil con los reporteros.

En busca de titulares, los periodistas cuestionaron al cantante sobre su entorno familiar, un tema del cual evita hablar de manera pública. Sin embargo, su respuesta a los medios de comunicación no fue amigable.

El momento se produjo mientras transitaba por la terminal aérea, en medio de la insistencia de distintos medios por obtener declaraciones.

Emiliano Aguilar en problemas con la prensa

Una pregunta sobre el vínculo con su padre Pepe Aguilar ocasionó una incomodidad en Emiliano, quien no dudó en intentar arremeter contra el reportero. El tenso momento que escaló a un acalorado intercambio de palabras quedó registrado en video.

A pesar de negarse a emitir comentarios, la prensa insistió, y este quiso huir junto a su equipo de seguridad debido a que su vuelo estaba a nada de partir.

“Ya no quiero más polémica, háganse para allá, yo estoy para el público no para ustedes”, dijo molesto por la presencia de los medios de comunicación.